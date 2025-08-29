চড়া সবজির বাজার, মাছ-ডাল-আটার দামও ঊর্ধ্বমুখী

সবজির বাজারে উত্তাপ যেন কমছেই না। যোগান সংকটের অজুহাতে দামও বেড়েছে কয়েকগুণ। প্রায় ২ মাসের বেশি সময় ধরে বাজারে বাড়তি দাম যাচ্ছে সব ধরনের সবজির। চড়া দামের কারণে কমেছে বিক্রিও। সেই সঙ্গে এবার ক্রেতার ওপর চাপ বাড়াচ্ছে ডাল। ডিমের দাম কিছুটা কমলেও অপরিবর্তিত ব্রয়লার মুরগির দর।

শুক্রবার (২৯ আগস্ট) ছুটির দিনে রাজধানীর বেশকিছু বাজার ঘুরে দেখা গেছে এমন চিত্র।

সরবরাহে খুব একটা ঘাটতি আছে— তেমনটি চোখে পড়ে না। তবুও, বিক্রেতাদের দাবি, বাজারে সবজির যোগান কম। আর এমন অজুহাতে চলছে লাগামছাড়া দাম বৃদ্ধি।

কখনও বৈরি আবহাওয়া, আবার কখনও মৌসুম শেষ, এমন বাহানা খুচরা বিক্রেতাদের। গোল বেগুনের দাম ১৬০ টাকা কেজি। এক কেজি লম্বা বেগুন, করলা কিনতেও বেরিয়ে যাবে একশো টাকা। কিছুটা কমলেও, আড়াশো গ্রাম কাঁচামরিচের জন্য গুনতে হবে ৬০ টাকা। কাঁচা পেঁপে আর আলু ছাড়া ৮০ টাকার কমে মিলছে না বেশিরভাগ সবজি। বাজারে এমন অস্থিরতার জন্য নজরদারির দুর্বলতাকে দুষছেন ক্রেতারা।

কেজিতে ২০ টাকা বেড়ে চড়া মূল্যে স্থির হয়ে আছে পেঁয়াজের বাজার; কিনতে হবে ৮০ টাকায়। কেজিতে ১০ টাকা দাম বেড়েছে আদা-রসুনেরও। নতুন করে অস্থিরতা দেখা দিয়ে ডালের বাজারে। ২০ টাকা বেড়েছে এক কেজি দেশি মসুর ডাল বিক্রি হচ্ছে ১৬০ টাকায়।

ব্যবসায়ীরা বলছেন, আমদানি কমায় বাজারে দাম বাড়ছে ডালের। ছোট দানার মসুর ডালের দাম বেড়েছে বেশি। মোটা দানার ডালের দামও বেড়েছে। ফলে আমাদেরও দাম বাড়াতে হচ্ছে।

বাজারে খোলা আটা এখন বিক্রি হচ্ছে ৪৮ থেকে ৫০ টাকায় কেজিতে, যা আগে ছিল ৪০-৪২ টাকা। প্যাকেটজাত আটার দামও বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১০ টাকায়। আর খোলা ময়দা এখন ৫৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে, আগে যা ছিল ৫০ টাকা। প্যাকেটজাত ময়দা ১৪০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে, যা আগে ছিল ১৩০ টাকা।

প্রতি আঁটি পুঁইশাক ৫০-৬০ টাকা, ডাটাশাক ২০-৩০, কলমি শাক ২০ টাকা পর্যন্ত, লাল শাক ২৫-৩০, লাউশাক ৪০-৬০, পাটশাক ২০-২৫ এবং কচুশাক ২০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

পুরোপুরি স্বস্তি না এলেও, কিছুটা উত্তাপ কমেছে ডিমের বাজারে। গত সপ্তাহের তুলনায় লাল ডিমে ডজন প্রতি দাম কমেছে ১০ টাকা, মিলছে ১৪০ টাকায়।

এদিকে, ভরা মৌসুমে বাজারে ইলিশের দেখা নেই বললেই চলে। চাহিদা মেটাতে সবাই ঝুঁকছেন চাষের জাতে। আর তাতেই বিপত্তি। বেড়ে গেছে সব ধরনের মাছের দাম। রুই-পাঙ্গাস-তেলাপিয়ার মতো চাষের মাছও কেজিতে বেড়েছে প্রায় ৫০-১০০ টাকা।

অপরিবর্তিত রয়েছে মুরগির বাজার। এক কেজি ব্রয়লারের জন্য গুণতে হবে ১৭০ টাকা। আর সোনালি মিলছে ৩২০ টাকা কেজিতে।

