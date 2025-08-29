মাছ ধরতে গিয়ে সাগরে ভেসে গেল ২ কিশোর, মাতামুহুরীতেও নিখোঁজ দুই

কক্সবাজারের উখিয়ায় শখের বশে মাছ ধরতে গিয়ে সাগরে ভেসে গেছে ২ কিশোর। অপরদিকে চকরিয়ার মাতামুহুরী নদীতে গোসলে নেমে দুই জন নিখোঁজ রয়েছেন।

শুক্রবার (২৯ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৭টার দিকে উখিয়ার মনখালী খেলার মাঠের পশ্চিমে সাগরে উপকূলে এবং দুপুর ১ টার দিকে চকরিয়ার মাতামুহুরী নদীতে এই ঘটনা ঘটে।

উখিয়ায় নিখোঁজরা হলেন, উখিয়ার মনখালী বাঘঘোনা পাড়ার নুর হোসেনের ছেলে হাবিবুল আবছার (১৭) ও নাজির হোছনের ছেলে সায়েম (১৮)।

তবে চকরিয়ায় নিখোঁজদের নাম নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

উখিয়ায় নিখোঁজ সায়েমের মামা এমএ আজিজ বলেন, ‘শুক্রবার সকালে বন্ধুর সাথে শখ করে সাগরের মাছ ধরতে গিয়ে পানিতে ভেসে যায় সায়েমসহ দুই জন। এখনো তার সন্ধান পাওয়া যায়নি। এ ব্যাপারে পুলিশকে জানানো হয়েছে।’

সায়েমের আরেক স্বজন মুজিবুর রহমান বলেন, ‘ছয় জন কিশোর সাগরে মাছ ধরতে যায়। এসময় হঠাৎ ঢেউয়ের তোড়ে দুই কিশোর পানিতে ভেসে যায়। স্থানীয়রা উদ্ধার তৎপরতা চালালেও এখনো পর্যন্ত তাদের সন্ধান মেলেনি।’

অপরদিকে, চকরিয়ায় মাতামুহুরী নদীতে গোসল করতে নেমে দুই জন নিখোঁজ হয়েছেন। মাতামুহুরী সেতুর নিকটবর্তী দক্ষিণ পাশে শুক্রবার দুপুর ১ টার দিকে তিন যুবক গোসল করতে নদীতে নামে বলে জানান প্রত্যক্ষদর্শী রুবেল খান।

তিনি জানান, আত্মীয় ও এলাকার লোকজন জাল ফেলে এবং ডুব দিয়ে তাদের সন্ধান চালাচ্ছে। বিকেল তিনটা থেকে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরাও নিখোঁজদের সন্ধান শুরু করে।

চকরিয়া ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের ফায়ার ফাইটার মো. আসিক বলেন, মাতামুহুরী নদীতে গোসলে নেমে দুই জন নিখোঁজ রয়েছেন। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার সার্ভিসের টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার কার্যক্রম চালাচ্ছে। এখনো পর্যন্ত তাদের কোন হদিস পাওয়া যায়নি। তবে উদ্ধার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

