শুল্ক রায় বাতিলে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন ট্রাম্প প্রশাসনের

শুল্ক নিম্ন আদালতের রায় দ্রুত বাতিলের অনুরোধ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের কাছে আবেদন করেছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। স্থানীয় সময় বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) করা ওই আবেদনে প্রশাসনের দাবি করে, আদালতের রায় তাদের বাণিজ্য আলোচনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে। বার্তা সংস্থা এএফপির খবর।
সলিসিটর জেনারেল জন সয়ার তার আবেদনে আদালতকে ‘এই মামলার নিষ্পত্তি যত দ্রুত সম্ভব করার’ অনুরোধ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্টের আরোপিত শুল্কের পূর্ণ আইনি অবস্থান দ্রুত নিশ্চিত করার জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
এর আগে একটি মর্কিন আপিল আদালতের রায়ের বলা হয়, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জরুরি অর্থনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করে ব্যাপকভাবে শুল্ক আরোপের ক্ষেত্রে তার ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করেছেন। তবে বিচারকরা আপিলের জন্য ট্রাম্পকে সময় দিতে মধ্য অক্টোবর পর্যন্ত শুল্ক বহাল রাখার অনুমতি দেন।
চলতি বছর দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ফিরে আসার পর থেকে ট্রাম্প প্রায় সকল বাণিজ্যিক অংশীদারের ওপর ‘পারস্পরিক’ শুল্ক আরোপ করেছেন। আপিল আদালত রায় দিয়েছে, জরুরি আইন প্রয়োগ করে শুল্ক আরোপের ক্ষেত্রে ট্রাম্প তার ক্ষমতা লঙ্ঘন করেছেন। এই রায়ের ফলে এই রায়ের ফলে ট্রাম্পের অন্যান্য বাণিজ্যিক চুক্তি, যেমন ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে করা চুক্তি, নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।
ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট সতর্ক করে বলেন, নিম্ন আদালতের রায় প্রশাসনের ‘উল্লেখযোগ্য দর কষাকষির ক্ষমতা’ কেড়ে নিয়েছে। এই রায় বহাল থাকলে এটি আমেরিকাকে আর্থিকভাবে দুর্বল করে দেবে।
জন সয়ার নভেম্বরের শুরুতে এই মামলার মৌখিক শুনানির জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। সুপ্রিম কোর্ট ট্রাম্পের পক্ষে রায় না দিলে শুল্ক বাবদ যুক্তরাষ্ট্র যে বিলিয়ন ডলার আয় করেছে, আপিল আদালতের রায় অনুযায়ী তা ফেরত দিতে হতে পারে।