কুখ্যাত সন্ত্রাসী কোপা মাসুদ গ্রেফতার, চাপাতি ও ইয়াবা উদ্ধার

সাতক্ষীরায় যৌথবাহিনীর অভিযানে কুখ্যাত সন্ত্রাসী মাসুদ রানা ওরফে কোপা মাসুদকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এসময় তার সহযোগী শেখ বাদশা ফয়সাল ও জুয়েল রানা নামে আরো দুই জনকে আটক করা হয়। বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টায় এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সাতক্ষীরা সদর আর্মি ক্যাম্প।
এর আগে বুধবার আনুমানিক রাত ১১টার দিকে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে ব্রহ্মরাজপুর বাজার এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযানে মাসুদের কাছ থেকে ৯০ পিস ইয়াবা ও একটি চাপাতি এবং মাদকসেবী জুয়েল রানার কাছ থেকে একটি গাঁজা সেবনের কলকি ও ৫ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়।
প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, দীর্ঘদিন ধরে কোপা মাসুদ সাতক্ষীরা সদর উপজেলার ব্রহ্মরাজপুর ও ধূলিহর এলাকায় সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালিয়ে আসছিল। তার বিরুদ্ধে রয়েছে চাঁদাবাজি, অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি, ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে জোরপূর্বক অর্থ আদায়, মাদকসেবনসহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে।
প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, গ্রেপ্তারের পর কোপা মাসুদসহ অন্যদের বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে আদালতে সোপর্দ করার প্রস্তুতি চলছে। অপরাধ দমনে যৌথ বাহিনীর অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে এতে আরো জানানো হয়।
সাতক্ষীরা সদর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) শফিকুল ইসলাম জানান, কোপা মাসুদের বিরুদ্ধে সদর থানায় কমপক্ষে পাঁচটি চাঁদাবাজির মামলা রয়েছে। বুধবার রাতে কোপা মাসুদ ও তার সহযোগীদের গ্রেপ্তার করে সেনা ক্যাম্পে রাখা হয়। এরপর আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে তাদেরকে থানায় সোপর্দ করা হয়। তাদেরকে আদালতে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে বলে আরো জানান এই পুলিশ কর্মকর্তা।