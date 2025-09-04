ছাত্রদলের এক নেতার আপত্তিকর মন্তব্যের প্রতিবাদে রাবি ছাত্রীদের বিক্ষোভ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নিয়ে ছাত্রদলের এক নেতার আপত্তিকর মন্তব্যের প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেছে জুলাই-৩৬ হলের ছাত্রীরা। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) রাত সোয়া ১১টার দিকে হলের সামনে অবস্থান নিয়ে তারা তিন দফা দাবীতে বিক্ষোভ শুরু করে। এ সময় ছাত্রীরা নানা স্লোগান দিতে থাকে।
ছাত্রীদের দাবিগুলো হলো- বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহ মখদুম হল শাখা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি অভিযুক্ত আনিসুর রহমান মিলনের স্থায়ী বহিষ্কার, মনোনয়নপত্র বাতিল ও প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা। এছাড়া, সাইবার বুলিং সেল গঠন এবং ফেসবুকে যাবতীয় অশালীন মন্তব্যে জড়িতদের জবাবদিহিতার আওতায় আনা।
প্রায় ঘণ্টাব্যাপী বিক্ষোভের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও রেজিষ্ট্রার অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলে শিক্ষার্থীরা হলে ফিরে যায়। এদিকে, অভিযোগ ওঠার পর রাতে ছাত্রনেতা মিলনের পদ স্থগিত করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানান, বিষয়টির সত্যতা যাচাই ও সঠিক তদন্ত নিশ্চিতে দুই সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. মাহবুবর রহমান জানান, প্রক্টরিয়াল বডি থেকে ওই নেতাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হবে।