জাকসু নির্বাচন ‘গুরুতর’ অভিযোগ তুললেন শিবিরের ভিপি প্রার্থী

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে ভোটারের চেয়ে বেশি ব্যালট পেপার পাঠানোর অভিযোগ তুলেছেন ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আরিফুল্লাহ আদিব।

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকালে মীর মশাররফ হল কেন্দ্রে ভোট দেওয়ার আগে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এই অভিযোগ করেন।

তিনি বলেন, শহীদ সালাম-বরকত হল কেন্দ্রে ভোটার সংখ্যা ২৯৩ জন। অথচ সেখানে ৪০০টি ব্যালট পেপার পাঠানো হয়েছে। অতিরিক্ত ১০৭টি ব্যালট পেপার কেন পাঠানো হয়েছে, তা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন থেকে কোনো স্পষ্ট উত্তর পাওয়া যায়নি।

আরিফুল্লাহ আদিব আরও অভিযোগ করে বলেন, কিছু ছাত্রদল নেতাকর্মী, যারা মূলত হলের ভোটার নয়, তারা হলের ভেতরে অবস্থান নিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আগে জানিয়েছিল, সকাল ১০টার পর বহিরাগত হলে অবস্থান করলে তাদের গ্রেফতার করা হবে। তবে নির্বাচন কমিশনকে বিষয়টি জানানো হলেও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

