জুলাই সনদ বাস্তবায়ন, দলগুলোর সঙ্গে বৈঠকে ঐকমত্য কমিশন

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনায় বসেছে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন।

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকালে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ এ সংলাপে বিএনপি, জামায়াত, এনসিপিসহ দলগুলোর প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

সংলাপে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলো— অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন, গণতান্ত্রিক ধারা রক্ষাসহ নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করবেন বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, চূড়ান্ত জুলাই সনদে এর বাস্তবায়ন পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু বলা হয়নি। তাই সনদের বাস্তবায়ন পদ্ধতি ঠিক করতে আজ ৩০টি রাজনৈতিক দল এবং জোটের সঙ্গে সংলাপে বসছে কমিশন। জুলাই সনদের মূল দাবি ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে আজকের আলোচনা হতে পারে ভবিষ্যতের রাজনৈতিক সমঝোতার ভিত্তি, জানান সংশ্লিষ্টরা।

