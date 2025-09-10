ট্রাম্প প্রশাসনের

কাতারে হামলা, ‘অসন্তুষ্ট’ ট্রাম্প যা বললেন

কাতারের দোহায় ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের শীর্ষ নেতাদের ওপর বর্বর ইসরাইলি হামলার ঘটনায় অবশেষে নীরবতা ভেঙে বক্তব্য দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বলেছেন, কাতারে হামাস শীর্ষ নেতাদের ওপর ইসরাইলের হামলার ধরণ তাকে সন্তুষ্ট করেনি, এটি গাজায় শান্তি আলোচনার ভবিষ্যত অনিশ্চিত করে দিতে পারে।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্প বলেন, ‘আমি পুরো পরিস্থিতি নিয়ে খুশি নই। এটা ভালো পরিস্থিতি নয়। তবে একটাই কথা বলতে পারি — আমরা বন্দিদের ফেরত চাই, কিন্তু এই ঘটনা ঘটার ধরণে আমরা সন্তুষ্ট নই।’

ট্রাম্পের কিছু উপদেষ্টাও কাতারে ইসরাইলি হামলার সিদ্ধান্তে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। একজন মার্কিন কর্মকর্তার মতে, হামলার আগে ট্রাম্পকে জানানো হয়নি— ইসরাইল নয় বরং যুক্তরাষ্ট্রের জয়েন্ট স্টাফ চেয়ারম্যান জেনারেল ড্যান কেইনের মাধ্যমে জানানো হয়। এরপর ট্রাম্প সঙ্গে সঙ্গে হোয়াইট হাউসের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফকে কাতারের কাছে বিবৃতি পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দেন।

