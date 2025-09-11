ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

‘যিনি জাতপাতে ভাগ করেন, তিনি কখনো দেশ নেতা হতে পারেন না’

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করে বলেছেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বাংলাকে অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত করছে, বাংলাভাষী শ্রমিকদের ভিন রাজ্যে লাঞ্ছিত করছে, তাদের বাংলাদেশি তকমা দিয়ে অপমান করছে।

বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) জলপাইগুড়িতে এক সভায় এসব কথা বলেন তিনি। একইসঙ্গে তিনি ঘোষণা করেন, বাংলা তার নিজের শক্তিতে এগোবে, বাংলার হাল ধরবে বাংলাই।

সভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘ভাষার জন্য কাউকে অপরাধী বানাতে দেব না। রাজবংশী ভাষায় কেউ কথা বললে সেটা অপরাধ নয়। আমরা মাতৃভাষায় কথা বলব, অন্য ভাষাও শিখব। কিন্তু বাংলায় কথা বললেই যদি বাংলাদেশি বলা হয়, সেটা আমরা মেনে নেব না।’

আসাম থেকে আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়িতে এনআরসির নোটিশের প্রসঙ্গ টেনে মমতা বলেন, ‘আদিবাসী মেয়েরাও রেহাই পাচ্ছেন না। ’ তার স্পষ্ট বার্তা, ‘বাংলার মানুষকে দমিয়ে রাখা যাবে না।

