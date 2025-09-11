football world cup 2026

২০২৬ বিশ্বকাপ নিশ্চিত করল যারা

২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপ হবে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় আসর। এবার অংশ নেবে রেকর্ড ৪৮ দল। আগের আসরে যেখানে খেলেছে ৩২ দল, এবার সুযোগ বাড়ছে আরো অনেক দেশের জন্য।

টুর্নামেন্ট মাঠে গড়াতে আর এক বছরেরও কম সময় বাকি।

এর মধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বাছাইপর্ব শেষের পথে। এরই মধ্যে নিশ্চিত হয়ে গেছে ১৮টি দেশের টিকিট।
আয়োজক দেশ হওয়ায় বিশ্বকাপে সরাসরি খেলার সুযোগ পেয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো। তিন দেশই প্রথমবার একসঙ্গে বিশ্বকাপ আয়োজন করছে।

এশিয়া থেকে জায়গা পেয়েছে জাপান, ইরান, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, জর্ডান ও উজবেকিস্তান। জর্ডান ও উজবেকিস্তানের জন্য এটি ঐতিহাসিক অর্জন, কারণ তারা প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপে খেলবে।

ওশেনিয়া থেকে নিউজিল্যান্ড নিশ্চিত। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, ইকুয়েডর, উরুগুয়ে, প্যারাগুয়ে ও কলম্বিয়া।

আফ্রিকা থেকে মরক্কো ও তিউনিসিয়া নিশ্চিত করেছে বিশ্বকাপের টিকিট।
সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত ১৮ দল নিশ্চিত করেছে ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার। বাকি ৩০ দলের নাম চূড়ান্ত হবে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে।

