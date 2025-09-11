joya hasan

কলকাতা এখন আমার সেকেন্ড হোম : জয়া আহসান

ঢাকাই সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেত্রী জয়া আহসান ওপার বাংলাতেও বেশ জনপ্রিয়। দুই বাংলাতেই সমান দক্ষতায় অভিনয় করে যাচ্ছেন। ফলে দুই দেশেই তিনি সমানসংখ্যক ভক্ত-অনুরাগীর ভালোবাসা কুড়িয়েছেন। দেশে অসংখ্য সফল সিনেমায় অভিনয়ের পর, টালিউডেও তিনি একের পর এক ছবিতে দাপটের সঙ্গে কাজ করছেন।

শুধু তাই নয়, বলিউডেও কাজ করেছেন এই নন্দিত অভিনেত্রী। আগামী বছর শুরু হচ্ছে কৌশিক গাঙ্গুলীর ‘অর্ধাঙ্গিনী ২’ ছবির শুটিং। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে যাতায়াত যেন তার জীবনের স্বাভাবিক অংশ।

অনেক সময় ঢাকার চেয়ে কলকাতাতেই বেশি সময় কাটে তার। তাই অকপটে জয়া বলেছেন, “কলকাতা এখন আমার সেকেন্ড হোম।”
সম্প্রতি কলকাতার একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন তিনি। এডভেন্ট এক্টর স্টুডিও প্রাইভেট লিমিটেড আয়োজিত গ্লোবাল ইনফ্লুয়েন্সার এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডস-এর মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন জয়া আহসান।

