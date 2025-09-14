সৌদি আরবের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী: অবৈধভাবে প্রবেশকারীকে সহায়তা করলে ১ লাখ সৌদি রিয়াল জরিমানা

সৌদি আরবে এক সপ্তাহের বিশেষ অভিযানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ২১ হাজার ৩৩৯ জন প্রবাসীকে গ্রেপ্তার করেছে। আবাসিক, শ্রম ও সীমান্ত নিরাপত্তা আইন লঙ্ঘনের দায়ে তাঁদের আটক করা হয়। শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) সৌদি প্রেস এজেন্সি (SPA) এ তথ্য জানিয়েছে। খবর আরব নিউজের।
প্রতিবেদনে বলা হয়, গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ১২ হাজার ৯৫৫ জন আবাসিক আইন ভঙ্গের দায়ে, ৪ হাজার ১৯৮ জন অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমের কারণে এবং ৪ হাজার ১৮৬ জন শ্রম আইন ভঙ্গের অভিযোগে ধরা পড়েন।
সৌদি আরবের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সতর্ক করে বলেছেন, অবৈধভাবে প্রবেশকারী কাউকে আশ্রয় দিলে, পরিবহন সুবিধা দিলে বা সহায়তা করলে তাকে ১ লাখ সৌদি রিয়াল জরিমানা গুনতে হবে। একই সঙ্গে অভিযুক্তের যানবাহন ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে।
দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আইন ভঙ্গকারীদের ধরিয়ে দিতে নাগরিকদের আহ্বান জানিয়েছে। অভিযোগ জানানোর জন্য জরুরি নম্বরও খোলা হয়েছে। মক্কা ও রিয়াদ অঞ্চলের জন্য ৯১১ এবং অন্যান্য অঞ্চলের জন্য ৯৯৬ নম্বরে কল করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।
সূত্র: আরব নিউজ