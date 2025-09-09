টিএসসি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ চলছে, গুজবে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে (টিএসসি) ভোট গ্রহণ চলছে। ভোট প্রদান প্রক্রিয়া বন্ধ সংক্রান্ত কোনো ধরনের গুজবে কান না দিতে প্রার্থী ও ভোটারদের আহ্বান জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
জনসংযোগ দফতরের পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়।
এর আগে, দুপুরের দিকে টিএসসিতে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। পরে এ নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভ্রান্তি দেখা দেয়। একপর্যায়ে কেন্দ্রটিতে ভোটগ্রহণ বন্ধের গুজব ওঠে। এরপরই কর্তৃপক্ষ এই বিজ্ঞপ্তি প্রদান করে।