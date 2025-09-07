জোর করে বাসিন্দাদের সরিয়ে গাজার উচু ভবন গুঁড়িয়ে দিচ্ছে ইসরাইল

2 minutes of reading

ফিলিস্তিনি বাসিন্দাদের জোর করে সরিয়ে দেওয়ার পর গাজা সিটির বহুতল উচু ভবন গুঁড়িয়ে দিচ্ছে ইসরাইলি বাহিনী। শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) প্রকাশিত একটি মানচিত্রে কয়েকটি উঁচু ভবনকে লক্ষ্যবস্তু ঘোষণা করার পরপরই তাল আল-হাওয়া এলাকায় জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা (ইউএনআরডব্লিউএ)-এর কার্যালয়ের বিপরীতে থাকা ১৫ তলা সাউসি টাওয়ারে বিমান হামলা চালায় ইসরাইলি বাহিনী।

আল-জাজিরা প্রতিবেদনে বলা হয়, বাসিন্দাদের মাত্র আধা ঘণ্টা বা এক ঘণ্টার মধ্যে ঘর ছাড়তে বলা হচ্ছে, যা পালিয়ে যাওয়ার জন্য মোটেও যথেষ্ট সময় নয়। এতে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক আরও বেড়েছে। ইসরাইলি সেনারা দাবি করেছে, এসব ভবন হামাস গোয়েন্দা তৎপরতার জন্য ব্যবহার করছিল এবং এলাকাজুড়ে বিস্ফোরক ও সুড়ঙ্গ বানানো হয়েছিল।

তবে গাজার সরকারি গণমাধ্যম কার্যালয় এসব অভিযোগকে ‘ভুয়া প্রচারণা’ আখ্যা দিয়ে বলেছে, এগুলো আসলে বেসামরিক অবকাঠামো ধ্বংস ও মানুষকে জোর করে বাস্তুচ্যুত করার কৌশল। তাদের হিসাবে, গাজার ৯০ শতাংশ অবকাঠামো ধ্বংস করে দিয়েছে ইসরাইল।

এর আগে, গত শুক্রবার ১২ তলা মুশতাহা টাওয়ার ধ্বংস করে ইসরাইলি বাহিনী। আন্তর্জাতিক সমালোচনা উপেক্ষা করেই গাজা সিটি দখলের লক্ষ্যে একের পর এক বিমান হামলা চালানো হচ্ছে।

গাজা সিটি থেকে আতঙ্কগ্রস্ত মানুষরা পালানোর চেষ্টা করলেও সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়েছে শিশুরা। ইউনিসেফের মুখপাত্র টেস ইংগ্রাম বলেছেন, গাজার মোট জনসংখ্যার অর্ধেকই শিশু এবং প্রায় ১০ লাখ মানুষের জীবনে এই জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতি ‘ভয়াবহ হুমকি’ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেন, গাজার প্রতি দুইজনের একজন শিশু, আর তাদের জন্য জীবন প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে।
শিশু অধিকার সংস্থা সেভ দ্য চিলড্রেন জানিয়েছে, গাজায় প্রায় ২৩ মাসের যুদ্ধে গড়ে প্রতি ঘণ্টায় অন্তত একজন শিশুকে হত্যা করছে ইসরায়েল। একে ‘ভয়াবহ নতুন মাত্রা’ হিসেবে বর্ণনা করেছে সংস্থাটি।

গাজার সরকারি হিসাব অনুযায়ী, ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত অন্তত ২০ হাজার শিশু নিহত হয়েছে। শুধু শনিবার সকাল থেকে ইসরাইলি হামলায় ৬৭ জন নিহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে ৪৫ জনই গাজা সিটির বাসিন্দা। এছাড়া ইসরাইলি অবরোধের কারণে তৈরি দুর্ভিক্ষে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ছয়জন মারা গেছেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে অনাহারে মারা গেছে ৩৮২ ফিলিস্তিনি, যাদের মধ্যে ১৩৫ জন শিশু।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাবে, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের পর থেকে এ পর্যন্ত গাজায় চলমান ইসরাইলি আগ্রাসনে অন্তত ৬৪ হাজার ৩৬৮ জন ফিলিস্তিনি নিহত এবং ১ লাখ ৬২ হাজার ৩৬৭ জন আহত হয়েছেন।

