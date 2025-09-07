ডাকসু নির্বাচনে প্রচারণা শেষ হচ্ছে আজ

ডাকসু নির্বাচনে প্রচারণা শেষ হচ্ছে আজ

ডাকসু নির্বাচনে আজ (রবিবার, ৭ সেপ্টেম্বর) শেষ হচ্ছে প্রচার। ভোটারদের কাছে টানতে শেষ সময় প্রচার চালাচ্ছেন প্রার্থীরা; দিচ্ছেন নানা প্রতিশ্রুতি।

লিফলেট আর হ্যান্ডবিল নিয়ে শিক্ষার্থীদের কাছে ছুটে যাচ্ছেন প্রার্থীরা। ডাকসু নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রে উত্তরণের সূচনা ঘটবে বলে আশাবাদ প্রকাশ করেন ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী।

এদিকে, বহিরাগতদের নিয়ে এসেও কেউ কেউ নির্বাচনী প্রচার চালাচ্ছেন অভিযোগ শিবির সমর্থিত ভিপি প্রার্থী সাদিক কায়েমের।

নারী ভোটারদের কেন্দ্রে নিয়ে আসা কঠিন হতে পারে বলে মনে করছেন স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেলের প্রার্থী উমামা ফাতেমা।

নির্বাচন ঘিরে নানা আশঙ্কার পাশাপাশি কমিশনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ কোনো কোনো প্রার্থীর।

