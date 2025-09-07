গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসন বন্ধের প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল চিলি

ফিলিস্তিনের সাথে সংহতি প্রকাশ ও গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসন বন্ধের প্রতিবাদে ব্যাপক বিক্ষোভে উত্তপ্ত রূপ ধারণ করেছে দক্ষিণ আমেরিকান দেশ চিলি।
শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) ফিলিস্তিনের প্রতি সংহতি জানিয়ে দেশটির রাজধানী সান্তিয়াগোতে জড়ো হন হাজারখানেক বিক্ষোভকারী।
এসময় ফিলিস্তিনের পতাকা উড়িয়ে গাজার নিপীড়িত মানুষদের পক্ষে স্লোগান দেন তারা। বিরোধিতা জানান ইসরায়েলি নৃশংসতার। গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধের দাবি জানানোর পাশাপাশি ইহুদিবাদ বিরোধী বিশাল ব্যানারের সঙ্গে প্রতিবাদী স্লোগান দিতে দেখা যায় বিক্ষোভকারীদের।
মধ্যপ্রাচ্যের পর সবচেয়ে বেশি ফিলিস্তিনি অভিবাসী বাস করে চিলিতে। জাতীয় পরিচয়ের ঊর্ধ্বে নিজেদের এখনও ফিলিস্তিনি নাগরিক বলে পরিচয় দেয় দক্ষিণ আমেরিকার দেশটির বহু নাগরিক।
উল্লেখ্য, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে দেশটি আসতে শুরু করে ফিলিস্তিনিরা।