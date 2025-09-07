৫ বছর পর দেশের মাটিতে নায়িকা শাবানা

ঢাকাই সিনেমার একসময়কার আইকনিক নায়িকা শাবানা ফিরে এলেন দেশে—৫ বছরের দীর্ঘ বিরতির পর। যদিও এসেছেন, বেশিরভাগ সময়ই কাটাচ্ছেন অন্তরালে। রাজধানীর বারিধারা ডিওএইচএসের বাড়িতে অবস্থান করছেন, যা তার অনুপস্থিতিতে প্রায় খালি পড়ে থাকতো।
শাবানা আগে শেষ দেশে এসেছিলেন ২০২০ সালের জানুয়ারিতে। তখন তিনি জানিয়েছিলেন, সুযোগ পেলে কিছু কাজ করবেন। স্বামী ওয়াহিদ সাদিকও বলেছিলেন, অনুকূল পরিবেশ পেলে শাবানা প্রযোজনায় ফিরতে পারেন। তবে ইচ্ছা পূরণ হয়নি, শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যেতে হয়েছিল। তার আগের দেশে আসা ছিল ২০১৭ সালে।

শিশুশিল্পী হিসেবে অভিনয় শুরু করেছিলেন ষাটের দশকে, ‘নতুন সুর’-এ। নায়িকা হিসেবে অভিষেক ঘটে ‘চকোরী’-তে, নাদিমের সঙ্গে।
জনপ্রিয়তার চূড়ান্ত শীর্ষে থেকেও হুট করে যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান শাবানা। ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে স্বামী, সন্তান ও নাতি-নাতনিদের সঙ্গে নিউ জার্সিতে স্থায়ীভাবে থাকছেন। দেশে আসা হয় কেবল নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। এবার দীর্ঘ বিরতির পর আবার ফিরেছেন স্বদেশে।

