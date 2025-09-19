সৌদি-পাকিস্তান প্রতিরক্ষা চুক্তি নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ভারত

পারস্পরিক ঐতিহাসিক প্রতিরক্ষা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে পাকিস্তান ও সৌদি আরব। পারমাণবিক অস্ত্রধারী প্রতিবেশী পাকিস্তানের সঙ্গে সৌদির এই চুক্তি নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ভারত।
শুক্রবার সাপ্তাহিক প্রেস ব্রিফিংয়ের সময় ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এ নিয়ে সরকারের অবস্থান তুলে ধরেন।
এসময় সৌদি আরবের সঙ্গে ভারতের কৌশলগত অংশীদারিত্বের কথাও তুলে ধরেন তিনি, যা গত কয়েক বছরে আরও গভীর হয়েছে। জয়সওয়াল বলেন, নয়াদিল্লি আশা করে, রিয়াদ পারস্পরিক স্বার্থ এবং সংবেদনশীলতাগুলো মনে রাখবে।
প্রতিরক্ষা চুক্তির বিষয়ে তিনি বলেন, আমরা সৌদি আরব এবং পাকিস্তানের মধ্যে একটি কৌশলগত পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তি সইয়ের খবর দেখেছি। আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার পাশাপাশি আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক স্থিতিশীলতার জন্য এই চুক্তির প্রভাবগুলো বিবেচনা করা হবে।
এর আগে, বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানায়, দেশের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা এবং সকল ক্ষেত্রে সার্বিক জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সরকার সকল পদক্ষেপ নেবে।