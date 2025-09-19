ঢাকায় হানিয়া আমির, ভক্তদের জন্য রয়েছে সুখবর

পাকিস্তানের জনপ্রিয় অভিনেত্রী হানিয়া আমির ঢাকায় এসেছেন। টিভি নাটক থেকে সিনেমা— দুই পর্দাতেই সমানভাবে আলো ছড়ানো এই তারকা ১৮ সেপ্টেম্বর রাতে কড়া নিরাপত্তায় ঢাকায় অবতরণ করেন।শুক্রবার দুপুরে নিজের ফেসবুক পেজে ছবি শেয়ার করে তিনি ঢাকায় অবস্থানের খবর নিশ্চিত করেন।
বাংলাদেশ সফরের আগে এক ভিডিও বার্তায় তিনি নিজেই ঢাকায় আসার খবর জানিয়েছিলেন। সেই ঘোষণার পর থেকেই ভক্তদের মধ্যে কৌতূহল ছিল তুঙ্গে। অবশেষে সরাসরি এসে সেই প্রত্যাশার অবসান ঘটালেন অভিনেত্রী।
আয়োজক সূত্র জানিয়েছে, আগামী ২০ সেপ্টেম্বর হানিয়া আমির ঢাকার বিলাসবহুল শেরাটন হোটেলে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। এরপর ২১ সেপ্টেম্বর তিনি সানসিল্কের এক্সক্লুসিভ ফটোশুটে অংশ নেবেন।
পাশাপাশি ভক্তদের জন্য রয়েছে সুখবর। ঢাকায় অবস্থানকালে এই লাস্যময়ী অভিনেত্রী ভক্তদের সঙ্গে একাধিক মুহূর্ত ভাগ করবেন বলেও আয়োজক সূত্রে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে।