ওয়াল স্ট্রিটে ট্রাম্প আমলে শেয়ারবাজারে সবচেয়ে বড় ধস

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং-এর বৈঠক বাতিল এবং শুল্ক বাড়ানোর হুমকির জেরে যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ার বাজারে সবচেয়ে বড় ধস নেমেছে।
আমেরিকার শেয়ারবাজারগুলো ব্যাপক পতনের মুখে পড়ে সপ্তাহজুড়ে অর্জিত সব মুনাফা হারিয়েছে। এই ঐতিহাসিক পতন ট্রাম্পের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকে সর্ববৃহৎ ধস হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।
চীনা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বৈঠক বাতিলের ঘোষণা এবং ‘ব্যাপক মাত্রায় শুল্ক বৃদ্ধি’র হুমকির পরই এই ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে।
মার্কিন গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শুক্রবার দিনের শেষে ওয়াল স্ট্রিটের প্রধান সূচকগুলো এপ্রিল মাসের পর সবচেয়ে দ্রুত পতনের মুখে পড়ে এবং সপ্তাহের সমস্ত লভ্যাংশ মুছে যায়। এই পতনের মূল কারণ ছিল যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে পুনরায় বাণিজ্যিক উত্তেজনা বৃদ্ধি।