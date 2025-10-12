মেক্সিকোকে হারিয়ে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে আর্জেন্টিনা

আর্জেন্টিনার অনূর্ধ্ব–২০ দল দারুণ ফর্মে রয়েছে বিশ্বকাপে। মাহের কারিসো ও মাতেও সিলভেত্তির গোলে কোয়ার্টার ফাইনালে মেক্সিকোকে ২–০ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছে দিয়েগো প্লাসেন্তের দল। ২০০৭ সালের পর এই প্রথমবার অনূর্ধ্ব–২০ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠল আর্জেন্টিনা।
ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ছিল আর্জেন্টিনা। প্রথম গোলটি আসে মাহের কারিসোর পা থেকে। আকুনিয়ার শট মেক্সিকোর গোলরক্ষক দিয়েগো ওচোয়া ফিরিয়ে দেন, এরপর কারিসো কাছ থেকে জালে পাঠান।
এরপর দ্বিতীয়ার্ধে বদলি হিসেবে মাঠে নামেন মাতেও সিলভেত্তি। শক্তি ও গতি ব্যবহার করে প্রতিপক্ষের ডিফেন্ডারের কাছ থেকে বল কেড়ে নিয়ে তিনি জোরালো শটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন।
দিয়েগো প্লাসেন্তের কোচিংয়ে দলটি টুর্নামেন্টজুড়ে দেখাচ্ছে দুর্দান্ত ছন্দ ও দলগত খেলায় ঐক্য। এই ম্যাচে জয়ের ফলে আর্জেন্টিনা টানা পাঁচটি ম্যাচে জয় পেল। ফলে তারা নিশ্চিত করল, টুর্নামেন্টে সাতটি ম্যাচই খেলবে তারা।
এখন তাদের সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ বুধবার। সেমিফাইনালে তারা মুখোমুখি হবে কলম্বিয়ার। শনিবার দিনের শুরুর ম্যাচে তারা স্পেনকে ৩–২ গোলে হারিয়ে এসেছে শেষ চারে।