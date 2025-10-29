গা/জা যুদ্ধবিরতি ‘কিছুতেই ঝুঁকির মুখে পড়বে না’: ট্রাম্প

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বুধবার বলেছেন, গাজায় চলমান যুদ্ধবিরতি ‘কোনো কিছুতেই বিপন্ন হবে না’। তবে, ইসরাইলি সেনা নিহত হলে তাদেরও ‘প্রতিশোধ নেওয়ার অধিকার আছে’ বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
খবর বার্তা সংস্থা এএফপির।
গাজার সিভিল ডিফেন্স সংস্থা জানিয়েছে, চলমান যুদ্ধবিরতির মধ্যেও মঙ্গলবার ইসরাইল বিমান হামলা চালিয়েছে।
যদিও ইসরাইলি সেনাবাহিনীর পাল্টা অভিযোগ, হামাস তাদের ওপর হামলা চালিয়ে যুক্তরাষ্ট্র-সমর্থিত যুদ্ধবিরতির শর্ত লঙ্ঘন করেছে।
এ প্রসঙ্গে ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, ‘তারা (হামাস) এক ইসরাইলি সৈন্যকে হত্যা করেছে। তাই ইসরাইল পাল্টা হামলা চালিয়েছে। তাদের এটা করা দরকার ছিল।’