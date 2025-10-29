আফগানিস্তানের সঙ্গে শান্তি আলোচনা ‘ব্যর্থ’ : পাকিস্তান

পাকিস্তান বুধবার জানিয়েছে, আফগানিস্তানের সঙ্গে স্থায়ী যুদ্ধবিরতির জন্য যে আলোচনা চলছিল তা ‘কার্যকর কোনো সমাধানে পৌঁছাতে ব্যর্থ’ হয়েছে। একই সঙ্গে দেশের জনগণকে রক্ষা করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে বলে সতর্ক করেছে দেশটি।
ইসলামাবাদ থেকে এএফপি এ খবর জানিয়েছে।
চার দিনের ইস্তানবুল আলোচনার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ পাকিস্তানের তথ্য মন্ত্রী আতাউল্লাহ তারার জানান, ‘দুর্ভাগ্যজনক বিষয়, আফগান পক্ষ কোন আশ্বাস দিচ্ছে না; বরং মূল বিষয় এড়িয়ে যাচ্ছে। দোষারোপের মনোভাব রেখে ও কথা ঘুরিয়ে ছলচাতুরির আশ্রয় নিচ্ছে।’
তিনি আরও বলেন, ‘এই সংলাপ সেজন্য কোন কার্যকর সমাধান আনতে ব্যর্থ হয়েছে।’
পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে যুদ্ধবিরতি বিষয়ক এই আলোচনা কাতার ও তুরস্কের মধ্যস্থতায় হয়েছিল।
দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী দুই দেশের মধ্যে কয়েক বছরের মধ্যে সবচেয়ে প্রাণঘাতি সীমান্ত সংঘাতের পরে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করা হয় ইস্তানবুল আলোচনায়।
গত ৯ অক্টোবরের কাবুলে বিস্ফোরণের পর এই সংঘাত ছড়িয়ে পড়ে। কারণ, বিস্ফোরণের জন্য পাকিস্তানকে দায়ী করে তালেবান কর্তৃপক্ষ।
দু’দেশের সম্পর্ক সাম্প্রিতক বছরগুরোতে ক্রমশ খারাপের দিকে গেছে। বিশেষ করে পাকিস্তানে হামলাকারী সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে আফগানিস্তান আশ্রয় দিচ্ছে বলে বরাবর অভিযোগ করে আসছে ইসলামাবাদ।