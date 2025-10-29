কুমিল্লায় চাঁদাবাজির অভিযোগে দুইজন গ্রেপ্তার

কুমিল্লা নগরীতে চাঁদাবাজির অভিযোগে দুইজন গ্রেপ্তার

কুমিল্লা নগরীতে চাঁদা না দেওয়ায় এক যুবককে তুলে নিয়ে পিটিয়ে হাত ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে র‌্যাব।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নগরীর ইপিজেড এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তাররা হলেন, নগরীর চর্থা এলাকার মো. লোকমানের ছেলে মো. শান (২৫) ও একই এলাকার রতনের ছেলে বিশাল (২৫)।

কুমিল্লা র‌্যাব-১১, সিপিসি-২, কুমিল্লার কোম্পানি অধিনায়ক মেজর সাদমান ইবনে আলম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

র‌্যাব জানায়, নগরীর দক্ষিণ চর্থা এলকায় নির্মাণাধীন একটি বাড়িতে গিয়ে ওই দুইজনসহ কয়েক যুবক চাঁদা দাবি করেন। চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে বাড়ির মালিক আলী হোসাইনকে তুলে নিয়ে অপর একটি নির্মাণাধীন বাড়ির ভেতর আটককে রেখে নির্যাতন করা হয়। এতে আলী হোসাইনের হাত ভেঙে যায়। এ ঘটনায় গত ১৯ অক্টোবর আলী হোসাইন বাদী হয়ে কুমিল্লা কোতয়ালী মডেল থানায় একটি মামলা করেন।

এরপর র‌্যাব অভিযানে নেমে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নগরীর ইপিজেড এলাকা থেকে শান ও বিশালকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে রাত ৮টায় দুইজনকে কোতয়ালী থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তত করা হয়।

আহত আলী হোসাইন বলেন, বেশ কিছুদিন ধরে তারা আমার কাছে চাঁদা দাবি করে আসছিল। চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে শান ও বিশালসহ ৪-৫ জন আমাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে চর্থা থিরাপুকুর পাড় এলাকায় নির্মণাধীন একটি বাড়িতে আটকে রাখে। সেখানে দেশীয় অস্ত্র দিয়ে বেধড়ক পিটিয়ে আমার হাত ভেঙে দেয়। এক পর্যায়ে হত্যার ভয় দেখিয়ে নগদ ও বিকাশের মাধ্যমে ৫০ হাজার টাকা নিয়ে ছেড়ে দেয়। বর্তমানে আমি রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছি। বাকি চাঁদাবাজদের গ্রেপ্তারসহ সবার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

এ বিষয়ে কুমিল্লা কোতয়ালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহিনুল ইসলাম বলেন, গ্রেপ্তার বিশালের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি, ছিনতাই ও ভাঙচুরসহ মোট ১০টি মামলা রয়েছে। এছাড়া শানের বিরুদ্ধে রয়েছে চাঁদাবাজি, ছিনতাইসহ ৩টি মামলা।

ওসি বলেন, আজ বুধবার তাদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হবে।

সূত্র- বাসস।

