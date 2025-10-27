বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা আবুল খায়ের ভূঁইয়া বলেছেন, একটি অপশক্তি এবং পরাজিত ফ্যাসিস্ট সরকারের দোসর দেশ নিয়ে ষড়যন্ত্র চক্রান্ত করে আসছে। সকল চক্রান্তকে উপেক্ষা করতে আজকে যুবদলের একটি আওয়াজ আমরা দেখেছি। আগামী ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলকে (বিএনপি) বিজয়ী করার লক্ষ্যে আমরা শপথ বাক্য পাঠ করেছি। এতে প্রতীয়মান হয় আমাদের নেতা তারেক রহমান রাজনীতিতে আশা আকাঙ্খার প্রতীক। বিএনপি আগামীতে বাংলাদেশের নেতৃত্ব দেবে। এজন্য যুবদলকে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে।
সোমবার (২৭ অক্টোবর) দুপুরে যুবদলের ৪৭ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে লক্ষ্মীপুর আয়োজিত বর্ণাঢ্য র্যালি শেষে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। র্যালিটি শহরের উত্তর তেমুহনী এলাকা থেকে শুরু হয়ে দক্ষিণ তেমুহনী এলাকায় গিয়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে মিলিত হয়।
খায়ের ভূঁইয়া আরও বলেন, তারেক রহমান একটি নতুন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছেন। এক কোটি বেকার যুবককে কাজে লাগানোর শপথ নিয়েছেন। ভাতা দেবেন, পরবর্তী পর্যায়ে তাদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবেন। বিএনপি এ দেশের মানুষের মধ্যে জনমত সৃষ্টি করবে। বিদেশে আর টাকা পাচার হবে না। হাজার-কোটি টাকা যারা পাচার করেছে, তাদের সাথে আজকে যারা সখ্যতা করে তারা আগামী নির্বাচনকে বানচাল করতে চায়। যুবদল একাই সেই ষড়যন্ত্র রুখে দিতে পারবে।