জায়েদ খানের বিয়ে নিয়ে গুঞ্জন, যা জানা গেল

ঢালিউডের জনপ্রিয় চিত্রনায়ক জায়েদ খান আবারও আলোচনায়। তবে এবার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু তার ব্যক্তিগত জীবন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া কিছু ছবিতে দেখা যাচ্ছে—একজন নারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পোজ দিয়েছেন তিনি। ছবিগুলোতে দুজনের পোশাক, হাসি এবং ফ্রেম দেখে অনেকে ধারণা করছেন, বিয়েটা সেরে ফেলেছেন জায়েদ খান।
ছবিগুলো ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শুভেচ্ছা বার্তার বন্যা। কেউ লিখেছেন, ‘নতুন জীবনের জন্য শুভেচ্ছা জায়েদ ভাই।’ আবার কেউ মজা করে বলছেন, ‘ঢালিউডের সালমান খানও অবশেষে বিয়ে করে ফেললেন!’
তবে কাকে বিয়ে করেছেন জায়েদ খান, সে বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। অনেকে দাবি করছেন, কনের জন্ম সিলেটে, বর্তমানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে থাকেন। তবে এসব তথ্যের সত্যতা স্বাধীণভাবে নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। কবে, কোথায় বিয়েটি হয়েছে, তাও জানা যায়নি।