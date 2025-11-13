যুক্তরাষ্ট্রে শেষ হচ্ছে শাটডাউন

By / / 1 minute of reading

প্রায় ৪৩ দিনের আর্থিক অচলাবস্থা(শাটডাউন) কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত ব্যয় বিল পাস হলো মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ হাউস অফ রিপ্রেসেন্টেটিভসে। এর পরে বিলটিতে সই করেন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প। এর আগে সোমবার উচ্চকক্ষ সেনেটে এই বিল পাশ হয়।

ছয় ডেমোক্র্যাটসহ ২২২ জন প্রতিনিধি এই বিলের পক্ষে ভোট দেন। বিরোধিতা করেন ২০৯ জন প্রতিনিধি। দুই জন রিপাবলিকান প্রতিনিধি বিরোধিতা করেছেন।

২০২৬-এর জানুয়ারির শেষ পর্যন্ত মার্কিন সরকারের ব্যয়ের খতিয়ান সংক্রান্ত অন্তর্বর্তীকালীন বাজেটের বিল এটি।

২২৭-২০৯ ভোটে বিলটি পাস হয়, যেখানে ক্ষমতাসীন রিপাবলিকানদের ২১৬ জন সদস্য এবং ডেমোক্র্যাটদের ৬ জন কংগ্রেস সদস্য এর পক্ষে ভোট দেন। এর আগে গত সোমবার রাতে কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেটে বিলটি ৬০-৪০ ভোটে অনুমোদিত হয়েছিল, যেখানে আটজন ডেমোক্র্যাট সিনেটরও এর পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন।

গত ১ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া কেন্দ্রীয় সরকারের এই দীর্ঘমেয়াদি অচলাবস্থার কারণে যুক্তরাষ্ট্রের ১০ লাখের বেশি ফেডারেল কর্মী বেতন পাচ্ছিলেন না, এবং সরকারি সুযোগ-সুবিধা ও পরিষেবা বিঘ্নিত হওয়ার হার ক্রমে বাড়ছিল।

বিশেষ করে গত কয়েক দিনে উড়োজাহাজ চলাচলের ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়েছিল, যেখানে প্রতিদিন গড়ে হাজারের বেশি ফ্লাইট বাতিল হচ্ছিল। এই কারণে দীর্ঘমেয়াদি অচলাবস্থা অবসানে রাজনৈতিক চাপ তীব্র হচ্ছিল।

