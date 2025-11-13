শীতে কেন বাড়ে রক্তচাপ?

শীতের সময়ে উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা দেখা দেয় অনেকের ক্ষেত্রে। ঠান্ডা বাড়লে তার সঙ্গে বাড়তে থাকে শারীরিক অস্বস্তিও। মাথা এবং ঘাড়ে অসহ্য যন্ত্রণা দেখা দেয়। অল্পতেই দুশ্চিন্তায় ভুগলে এবং উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা থাকলে এ ধরনের সমস্যায় ভোগেন অনেকে। এরকম সমস্যা দেখা দিলে যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসকের শরণাপন্ন হোন। প্রেশার মাপান।
রক্তচাপ বাড়ার কারণ
শীতে তাপমাত্রা যত কমে, রক্তচাপ তত বাড়ে। এর মূল কারণ হলো, ঠান্ডা বাড়তে থাকলে তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রক্তনালীগুলো সংকুচিত হতে থাকে। তাই রক্ত চলাচল স্বাভাবিক রাখার জন্য শরীরকে বাধ্য হয়ে রক্তচাপ বাড়াতে হয়। আর একারণেই দেখা দেয় নানা সমস্যা। তাই উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা থাকলে শীতের সময়ে একটু বেশি সতর্ক থাকা উচিত। কারণ উচ্চ রক্তচাপ থেকে হার্ট অ্যাটাকের মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে।
শীতে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখার উপায়
হঠাৎ রক্তচাপ বেড়ে যাওয়ার মতো সমস্যা থাকলে বাইরের কাজ এড়িয়ে চলুন যতটা সম্ভব। আপনি বাইরে ঠান্ডার ভেতরে বেশি সময় থাকলে রক্তনালী সংকুচিত হতে থাকবে। ফলে বাড়বে রক্তচাপ। তাই ঘরের ভেতরে উষ্ণ তাপমাত্রায় থাকার চেষ্টা করুন। এর ফলে শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা বজায় থাকবে এবং উচ্চ রক্তচাপ দূরে থাকবে।
শীতে উচ্চ রক্তচাপ থেকে দূরে থাকার অন্যতম উপায় হলো লেয়ার করে পোশাক পরা। একটু বেশি গরম অনুভব হলে এক-আধটা আস্তরণ খুলে রাখতে পারেন। তবে বাইরে বের হওয়ার সময় টুপি, মাফলার, গ্লাভস ও শীতের পোশাক ছাড়া বাইরে বের হবেন না। আপনি যদি উচ্চ রক্তচাপের রোগী হন তবে আরও বেশি সতর্ক থাকা উচিত।
শীতে মশলাদার ও মুখরোচক খাবার খেতে পছন্দ করেন অনেকে। এরকম খাবার দুই-একদিন খাওয়া যেতেই পারে। তবে প্রতিদিন খাবেন না। চেষ্টা করুন সুষম ও পুষ্টিকর খাবার খেতে। স্বাস্থ্যকর ফল ও সবজি রাখুন প্রতিদিনের খাবারের তালিকায়। শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি চাহিদা পূরণের চেষ্টা করুন। কারণ খাবারের ক্ষেত্রে বেহিসেবী হলেও দেখা দিতে পারে উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা।
শীতের দিনে খুব বেশি ভারী কিছু তুলতে যাবেন না। কারণ এতে হৃদযন্ত্রে বাড়তি চাপ পড়তে পারে, আর তাতে বাড়ে উচ্চ রক্তচাপের ভয়। এছাড়াও খুব বেশি চা বা কফি পান করবেন না। দূরে থাকুন অ্যালকোহল থেকেও। কারণ এসবও আপনার উচ্চ রক্তচাপের কারণ হতে পারে।
শুধু শীতেই নয়, হঠাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তনেও বাড়তে পারে রক্তচাপ। অনেকে শীতের সময়ে ঠান্ডার ভয়ে গুটিয়ে থাকেন। নড়াচড়া একদমই করতে চান না। আবার নানারকম মুখরোচক খাবার খেয়ে ওজন বাড়িয়ে ফেলেন। এসবও হতে পারে উচ্চ রক্তচাপের কারণ। তাই সুস্থতার জন্য সঠিক খাবার এবং শারীরিক পরিশ্র