প্রযোজকের বিরুদ্ধে তমা মির্জার অভিযোগ

সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে প্রায় এক যুগ আগে শুটিং শেষ হওয়া সিনেমা ‘মন বোঝে না’। তবে এই মুক্তির ব্যাপারে জানেনই না সিনেমার প্রধান দুই অভিনয়শিল্পী আরিফিন শুভ ও তমা মির্জা। যে কারণে প্রচার-প্রচারণাতেও তাদের দেখা যায়নি। এভাবে হুট করে সিনেমা মুক্তি দেওয়ায় প্রযোজক অর্থাৎ প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে চরম অপেশাদার আচরণের অভিযোগ আনলেন চিত্রনায়িকা তমা মির্জা। চরম বিরক্তিও প্রকাশ করলেন তিনি।

জানা যায়, ২০১৩ সালে নির্মাতা সোহানুর রহমান সোহান রোমান্টিক ঘরানার এ সিনেমার শুটিং শুরু করেছিলেন ‘লাভলী: মন বোঝে না’ নামে। কিন্তু শুটিং শুরুর ক’দিন পরই চিত্রনায়ক আরিফিন শুভ ও প্রযোজকের সঙ্গে মতবিরোধে পড়ে সরে দাঁড়ান তিনি। পরে পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব নেন শাহাদাৎ হোসেন লিটন। তবে শেষ পর্যন্ত তিনিও নেই! অবশেষে গত শুক্রবার সিনেমাটি মুক্তি পায় ‘মন যে বোঝে না’ নামে। যেখানে পরিচালনায় রয়েছেন আয়েশা সিদ্দিকা।

সিনেমাটি নিয়ে তমা মির্জা বলেন, ‘১১ বছর আগে আমরা শুটিং শেষ করেছি। ওই সময় অনুযায়ী ছবিটি সময়োপযোগী ছিল। অনেক টাকা বিনিয়োগ করে শুটিং করা হয়েছিল। আমরাও সেভাবে কাজ করেছি। এরপর দীর্ঘ সময়ে শুভ ভাই ও আমি- আমরা অনেকটাই বদলে গেছি। আমাদের অভিনয়, চিন্তাভাবনা ও আউটলুক- সবকিছুতে একটা পরিবর্তনও এসেছে। এই সময়ে এসে দর্শকেরা আমাদের সমসাময়িক কাজের সঙ্গে তুলনা করলে এটা ছবির জন্য ক্ষতি। ছবির ক্ষতি মানে তো প্রযোজকও ক্ষতিগ্রস্ত।’

এতদিন পর হঠাৎ করে সিনেমা মুক্তি পেলে এর মেরিট এবং শিল্পীদের সুনাম নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে জানিয়ে এই নায়িকা বলেন, ‘আমার কেন জানি মনে হয়, একটা ছবির শুটিং শেষ হওয়ার তিন বছরের মধ্যে তা মুক্তির ব্যবস্থা করা উচিত। না হলে সেই ছবির মেরিট নষ্ট হয়। এতে শিল্পীরও সুনাম নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। মানলাম, একজন প্রযোজক অনেক টাকা বিনিয়োগ করেছেন; কিন্তু এত আগের একটি সিনেমা মুক্তি দেওয়াতে দর্শকেরা যেমন হতাশ, আমরাও তেমনি হতাশ।’

তমা আরও বলেন, ‘একজন প্রযোজক যখন কোনো ছবি বানান, তার সেই ছবি মুক্তি দেওয়ার শতভাগ অধিকার রয়েছে। কিন্তু এখানে কথা হচ্ছে, আমি ছবি বানালাম, এরপর বছরের পর বছর মুক্তি না দিয়ে ফেলে রাখলাম, তা কী করে হয়! মুক্তির আগে আমরা যারা প্রধান চরিত্রের অভিনয়শিল্পী, তাদের সঙ্গেও কোনো ধরনের আলাপ-আলোচনা নেই! মতামত জানার কোনো প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। এটা চূড়ান্তমাত্রার অপেশাদার আচরণ।’

এদিকে, তমা মির্জাকে সবশেষ দেখা গেছে শিহাব শাহীন পরিচালিত সিনেমা ‘দাগি’তে। এতে তার বিপরীতে ছিলেন আফরান নিশো।

