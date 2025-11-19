যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরবের মধ্যে পারমাণবিক চুক্তি, এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান বিক্রি অনুমোদন : হোয়াইট হাউস

সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের মঙ্গলবারের সফরের সময় যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরব সিভিল পারমাণবিক শক্তি এবং আধুনিক এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান বিক্রির বিষয়ে একািট চুক্তি স্বাক্ষর করেছে বলে জানা গেছে। হোয়াইট হাউসএ তথ্য জানিয়েছে।
খবর বার্তা সংস্থা এএফপি’র।
হোয়াইট হাউস এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ‘দুই দেশ সিভিল পারমাণবিক শক্তির ওপর একটি ‘যৌথ ঘোষণাপত্র’ অনুমোদন করেছে যা শক্তিশালী অস্ত্র বিস্তার রোধের মানদণ্ডের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কয়েক দশক ধরে বহু-বিলিয়ন ডলারের পারমাণবিক শক্তি অংশীদারিত্বের আইনি ভিত্তি তৈরি করে’।
এছাড়াও, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি ‘বড় আকারের সামরিক সরঞ্জাম বিক্রয় প্যাকেজ’ অনুমোদন করেছেন। যার মধ্যে ভবিষ্যতে এফ-৩৫ আধুনিক আমেরিকান যুদ্ধবিমান সরবরাহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।