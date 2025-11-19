বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে অপমান করতে দেব না : ফজলুর রহমান

বিএনপি নেতা ও বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমান বলেছেন, ‘বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে অপমান করতে দেব না। সাবধান, এখনো জীবিত আছি। প্রয়োজনে আরেকটা যুদ্ধ হবে তবুও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে অপমান করতে দেব না।’
সম্প্রতি কিশোরগঞ্জে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেওয়ার সময় তিনি এসব কথা বলেন।
ফজলুর রহমান বলেন, ‘সেই সময় কয়েকটা মৌলবী এখানে এসেছিল। আমির হামজা বলেছিল, একটা পাগল বের হয়েছে। এর নাম কী? ফজু পাগলা। আমি হয়ে গেলাম ফজু পাগলা।
ফজলুর আরো বলেন, ‘বাংলাদেশে একটা পাগলা মসজিদ আছে কিশোরগঞ্জে। এই পাগলা মসজিদে মানুষ কোটি কোটি টাকা দান করে মাসে। এত টাকা বায়তুল মোকাররমেও দান করে না। তাহলে পাগলা মসজিদের দাম কত বুঝেছেন? সেই কিশোরগঞ্জের পাগলা মসজিদ আর আমি কিশোরগঞ্জের ফজু পাগলা।
এখন আর পাগলা বলে না।’