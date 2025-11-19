ফতুল্লায় প্লাস্টিক কারখানায় আগুন

প্লাস্টিকের কারখানা হওয়ায় দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে এবং পুড়ে যায় মালামাল।
বুধবার (১৯ নভেম্বর) ভোরে ইউনিয়নের পশ্চিম ধর্মগঞ্জের ঢালিপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় একটি প্লাস্টিক কারখানায় আগুন লেগে পুড়ে গেছে মালামাল।
স্থানীয়রা জানায়, ভোরে হঠাৎ করেই কারখানার ভেতরে আগুন লেগে যায়। মূহুর্তের মধ্যেই আগুন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। পরে ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিলে তারা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করেন। প্রায় দুইঘণ্টা সময় ধরে চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।
ফতুল্লা ফায়ার স্টেশনের ইনচার্জ আব্দুল হালিম বলেন, ‘খবর পাওয়ার সাথে সাথে আমার ফায়ার সার্ভিসের দুইটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে। সে সাথে ফায়ার সার্ভিসের তৎপরতায় দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে।’
তিনি আরো বলেন, ‘এটি একটি প্লাস্টিকের কারখানা ছিল। যার কারণে দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে এবং কারখানার মালামাল পুড়ে গেছে। তবে প্রাথমিকভাবে আগুনের কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বলা যাচ্ছে না।’
ফতুল্লা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি (তদন্ত) আনোয়ার হোসেন জানান, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে এ আগুনের সূত্রপাত হয়েছে।