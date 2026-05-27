১ জুন থেকে রামিসা হত্যাকাণ্ডের বিচারকাজ শুরু হবে: আইনমন্ত্রী

আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান বলেছেন, আগামী পহেলা জুন থেকে শিশু রামিসা হত্যাকাণ্ডের বিচারকার্য শুরু হবে। রামিসার বাবা বলেছিলেন, আমি বিচার চাই না; তার সেই হতাশা ভরা কথার উত্তরে আমি বলেছিলাম, হতাশার শেষ হবে যখন এই হত্যাকাণ্ডের বিচার হবে।
বুধবার (২৭ মে) বিকেলে শৈলকূপা সরকারি ডিগ্রি কলেজ মাঠে মেধা ও মনন মঞ্চের আয়োজনে মেধা ও মনন উৎসব-এর সমাপনী ও কৃতী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন আইনমন্ত্রী।
তিনি আরও বলেন, আমরা রামিসা হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত করব। এক সপ্তাহের মধ্যে এই হত্যাকাণ্ডের চার্জশিট দিতে বলা হয়েছিল, কিন্তু তার আগেই পুলিশ সেই কাজটি করেছে।