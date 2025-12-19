ভারতীয় নাগরিকের গুলিবর্ষণে সিলেট সীমান্তে ২ বাংলাদেশি নিহত

ভারতীয় নাগরিকের (খাসিয়া) গুলি বর্ষণে সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ সীমান্তে ২ বাংলাদেশি নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।
সিলেট ব্যাটালিয়ন (৪৮ বিজিবি)-র অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. নাজমুল হক জানান,আজ ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫ সাড়ে ১১টায় সিলেট জেলার কোম্পানিগঞ্জ উপজেলাধীন দমদমিয়া এলাকার সীমান্ত পিলার ১২৬০/৪-এস-এর কাছ দিয়ে কয়েকজন বাংলাদেশি চোরাকারবারি সুপারি চুরির উদ্দেশ্যে ভারতের প্রায় দেড় কিলোমিটার অভ্যন্তরে রাজন টিলা এলাকায় প্রবেশ করে।
এ সময় বাগান মালিক (খাসিয়া) কর্তৃক তাদের লক্ষ্য করে বন্দুক দিয়ে কয়েক রাউন্ড ছররা গুলি করলে চোরাকারবারি মো. আশিকুর (২২) নিহত হন।
তিনি সিলেটের কোম্পানি গঞ্জ উপজেলার পুর্ব তুরং গ্রামের মো. বোরহানের পুত্র। গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। পরে তার সঙ্গে থাকা অন্যান্য চোরাকারবারিরা নিহত ব্যক্তির মৃতদেহ বাংলাদেশে নিজ বাড়িতে নিয়ে আসে বলে জানা যায়।
অপরদিকে বেলা দেড়টার দিকে কোম্পানিগঞ্জ উপজেলার কালাইরাগ ও উৎমা সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে ২ চোরাকারবারি অবৈধভাবে সুপারি চুরির উদ্দেশ্যে শূন্য লাইন থেকে প্রায় এক কিলোমিটার ভারতের অভ্যন্তরে মৌপতি গ্রামের একটি সুপারি বাগানে প্রবেশ করে।
এ সময় উক্ত বাগানের মালিক ভারতীয় খাসিয়া নাগরিক তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লে উভয় ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত অবস্থায় বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। পরবর্তী কালে স্থানীয় লোকজন জনৈক ইয়াকুব উদ্দিনকে কোম্পানিগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে কোম্পানিগঞ্জ থানা পুলিশ মৃতদেহ থানায় নিয়ে যায়। অপর আহত অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি বর্তমানে আত্মগোপনে রয়েছে বলে জানা যায়।
কোম্পানিগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম খান বাসসকে জানান, নিহত দুইজনের লাশ থানা কমপ্লেক্সে রয়েছে। পোস্টমর্টেমের জন্য ওসমানী হাসপাতালে পাঠানো হবে।