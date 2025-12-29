কিমের তত্ত্বাবধানে ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালাল উ. কোরিয়া

উত্তর কোরিয়ার শীর্ষ নেতা কিম জং উন আবারও দূরপাল্লার কৌশলগত ক্রুজ মিসাইল পরীক্ষার তদারকি করেছেন। দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা কেসিএনএ সোমবার জানিয়েছে, রবিবার পশ্চিম উপকূলে এই সফল পরীক্ষা চালানো হয়।

নির্ধারিত কক্ষপথ পেরিয়ে মিসাইলগুলো লক্ষ্যবস্তুতে নির্ভুলভাবে আঘাত করায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন কিম। তিনি উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক সক্ষমতাকে সীমাহীন ও নিরবচ্ছিন্নভাবে বৃদ্ধি করতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

২০২৬ সালের শুরুতে উত্তর কোরিয়ার ক্ষমতাসীন দলের গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন বা পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। ওই সম্মেলনে আগামী পাঁচ বছরের উন্নয়ন পরিকল্পনা ঘোষণা করা হবে। তার আগেই দেশের সামরিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরতে সাম্প্রতিক সময়ে কিম জং উনকে বেশ সক্রিয় দেখা যাচ্ছে।

ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা প্রসঙ্গে কিম বলেন, বিভিন্ন নিরাপত্তা হুমকির মুখে নিজেদের পারমাণবিক প্রতিরোধ ব্যবস্থার নির্ভরযোগ্যতা এবং দ্রুত সাড়াদানের সক্ষমতা নিয়মিত যাচাই করা একটি দায়িত্বশীল পদক্ষেপ। তিনি আরও বলেন, উত্তর কোরিয়া তার রাষ্ট্রীয় পারমাণবিক যুদ্ধ সক্ষমতা বাড়াতে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

অন্যদিকে দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, তারা রবিবার সকালে পিয়ংইয়ংয়ের নিকটবর্তী সুনান এলাকা থেকে বেশ কয়েকটি ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের তথ্য শনাক্ত করেছে। চলতি বছরের শেষের দিকে উত্তর কোরিয়া আরও ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালাতে পারে বলে সিউল সতর্কবার্তা দিয়েছে। এছাড়া সম্প্রতি কিম জং উন একটি নির্মাণাধীন বিশাল পারমাণবিক শক্তিচালিত কৌশলগত সাবমেরিন পরিদর্শন করেন। দক্ষিণ কোরিয়ার সাবমেরিন নির্মাণের পরিকল্পনার কড়া সমালোচনা করে একে উত্তর কোরিয়ার নিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

