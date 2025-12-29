দুদিনে টেস্ট শেষ, অস্ট্রেলিয়ার ক্ষতি ১২২ কোটি টাকা

চলতি অ্যাশেজ সিরিজে দুই ম্যাচে বাকি থাকতেই সিরিজ নিশ্চিত করে বক্সিং ডে টেস্ট খেলতে নেমেছিল অস্ট্রেলিয়া। টানা ভরাডুবির পরও দুদিনেই ম্যাচ জিতে নেয় ইংল্যান্ড। একে তো ম্যাচ হার, তার ওপর গুনতে হচ্ছে লোকসান।

গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন অনুসারে, বক্সিং ডে টেস্ট হেরে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) লোকসান হয়েছে প্রায় ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় ১২২ কোটি ২১ লক্ষ টাকার মতো।

বড়দিনের পরদিন শুরু হয় বক্সিং ডে টেস্ট। অস্ট্রেলিয়ায় উৎসবের আমেজ নিয়ে শুরু হয় ম্যাচটি। চলমান অ্যাশেজ সিরিজের চতুর্থ টেস্ট এটি। আগের তিন ম্যাচ জিতে সিরিজ ইতোমধ্যে নিজেদের করে নেয় স্বাগতিক অসিরা। তবু, মেলবোর্নে ইংল্যান্ডের কাছে এমন লজ্জা নিশ্চয়ই চায়নি অস্ট্রেলিয়া। ৪ উইকেটের জয়টি ইংলিশদের কাছেও বিশেষ। অসিদের বিপক্ষে তাদের মাটিতে ১৪ বছর পর টেস্ট জিতেছে ইংল্যান্ড।

প্রথম দুদিনে রেকর্ড দর্শক উপস্থিতি দেখা যায় মাঠে। বক্সিং ডেতে এমসিজিতে হাজির হয়েছিলেন ৯৪,১৯৯ জন দর্শক। দ্বিতীয় দিনে উপস্থিতি ছিল ৯২,০৪৫। তৃতীয় দিনেও ৯০ হাজারের বেশি দর্শকের সমাগম হওয়ার কথা ছিল, যার মধ্যে ২০ হাজার সমর্থক ইংলিশদের। রবিবার খেলা না হওয়ার ফলে বিপুল পরিমাণের টিকিটের অর্থ ফেরত পাওয়ার পাশাপাশি পণ্য, খাবার ও পানীয়ের বিক্রি বন্ধ হয়ে যাবে।

অ্যাশেজের প্রথম টেস্টও শেষ হয় দুদিনে। সেই ম্যাচে ৮ উইকেটে জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া। এরপরও স্বাগতিকদের লোকসান হয়েছিল ২৪ কোটি টাকা। এবারের আর্থিক অঙ্কটা ছাড়িয়ে গেছে সেটিকেও। একে তো ম্যাচ হার, তার ওপর এত বড় লোকসান। পঞ্চম ও শেষ টেস্টের আগে অসিদের বেহাল অবস্থাই বলা চলে।

আগামী ৪ জানুয়ারি সিডনিতে শুরু হবে অ্যাশেজের শেষ টেস্ট। ৪ ম্যাচ শেষে ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে স্বাগতিক অসিরা।

