ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগের আল্টিমেটাম

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আবারও নিজ দলের এমপিদের ব্যাপক চাপের মুখে পড়েছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার। ১০০ জনেরও বেশি লেবার এমপি তাকে পদত্যাগ করার আহ্বান জানিয়েছেন। এমনকি আগামী সপ্তাহের মধ্যে পদত্যাগের সময়সূচি নির্ধারণ না করলে দল, তাকে পদ থেকে জোর করে সরিয়ে দেওয়া হতে পারে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

তবে স্টারমার জোর দিয়ে বলেছেন, তিনি যেকোনো চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করবেন এবং এই পদ থেকে ‘সরে যাবেন না’।

যুক্তরাজ্যে লেবার পার্টির মেয়র অ্যান্ডি বার্নহাম উত্তর ইংল্যান্ডের একটি পার্লামেন্টারি আসনে উপনির্বাচনে বড় ব্যবধানে জয়ের পর দলের পক্ষ থেকে এমন আহ্বান জানানো হয়েছে।

কিয়ার স্টারমারের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া সর্বশেষ এমপিদের মধ্যে রয়েছেন ফ্যাবিয়ান হ্যামিল্টন। তিনি গত মাসের স্থানীয় নির্বাচনের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পরেও তার প্রতি অনুগত ছিলেন। তিনি বলেন, আগামী দিন ও সপ্তাহগুলোতে প্রধানমন্ত্রীকে অবশ্যই সরে দাঁড়ানোর পরিকল্পনা জানাতে হবে। অ্যান্ডি বার্নহামকে সেই পরিবর্তন আনার সুযোগ দিতে হবে, যার জন্য আমরা নির্বাচিত হয়েছি।

লেবার এমপিদের ‘রেড ওয়াল গ্রুপ’-এর চেয়ারম্যান জো হোয়াইট এবং মি. বার্নহামের ঘনিষ্ঠ সহযোগী লুক চার্টার্সও গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দল থেকে কিয়ারকে দল থেকে পদত্যাগের আহ্বান জানিয়েছেন।

স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার (১৯ জুন) মেকারফিল্ডে লেবার পার্টির হয়ে মি. বার্নহাম ভূমিধস বিজয় অর্জন করেছেন এবং আগামী দিনগুলোতে তিনি কিয়ারের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী ওয়েস স্ট্রিটিংও ভবিষ্যতের যেকোনো প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

মন্ত্রিসভার সদস্যরাও স্যার কিয়ারকে বলছেন, তাকে ম্যানচেস্টারের সাবেক মেয়রের জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে হবে, এবং পরিবহন মন্ত্রী হেইডি আলেকজান্ডারসহ অনেকেই ‘ক্ষমতা হস্তান্তরের’ দাবি করছেন।

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