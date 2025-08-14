ছবিঃসংগৃহীত

শ্রীপুরে নিখোঁজ কলেজ শিক্ষার্থীর মরদেহ ২৭ ঘণ্টা পর উদ্ধার

গাজীপুরের শ্রীপুরে ত্রিমোহনী ব্রিজ থেকে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে নিখোঁজ হওয়া কলেজ শিক্ষার্থী লামিয়া আক্তারের (১৭) মরদেহ ২৭ ঘণ্টা পর উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল। বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) দুপুর দেড়টার দিকে উপজেলার কাওরাইদ ইউনিয়নের নান্দিয়া সাংগুন গ্রামের ত্রিমোহনী এলাকায় সুতিয়া নদী থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

শ্রীপুর ফায়ার সার্ভিসের ওয়্যার হাউজ ইন্সপেক্টর এ টি এম মাহমুদুল হাসান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

নিহত লামিয়া আক্তার শ্রীপুর উপজেলার কাওরাইদ ইউনিয়নের নান্দিয়া সাংগুন গ্রামের দেলোয়ার হোসেনের মেয়ে। তিনি গফরগাঁও উপজেলার পাগলা থানার নিগুয়ারী ইউনিয়নের ক্যাপ্টেন গিয়াস উদ্দিন কলেজের এইচএসসি দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন।

ইন্সপেক্টর মাহমুদুল হাসান জানান, নিখোঁজ হওয়ার দ্বিতীয় দিন বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে আবারও উদ্ধার অভিযান শুরু করে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল। সকাল থেকে শীতলক্ষ্যা, সুতিয়া ও শীলা নদীতে তল্লাশি চালানোর পর দুপুরে ত্রিমোহনী ব্রিজ থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে সুতিয়া নদী থেকে লামিয়ার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

এর আগে, বুধবার (১৩ আগস্ট) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ত্রিমোহনী ব্রিজ থেকে নদীতে ঝাঁপ দেন লামিয়া। খবর পেয়ে টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল দুপুর আড়াইটার দিকে ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান শুরু করে। তবে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে অন্ধকার ও প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে প্রথম দিনের অভিযান স্থগিত করা হয়।

