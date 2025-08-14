সেই পাপিয়া দম্পতির সাড়ে ৩ বছরের কারাদণ্ড

অবৈধ সম্পদ অর্জনের মামলায় নরসিংদী জেলা যুব মহিলা লীগের বহিষ্কৃত নেত্রী শামীমা নূর পাপিয়া ও তার স্বামী মফিজুর রহমানের সাড়ে তিন বছর করে কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে রায়ে ৫ লাখ টাকা করে ১০ লাখ টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছেন আদালত।
বৃহস্পতিবার ঢাকার ৩ নম্বর বিশেষ জজ আদালতের বিচারক আবু তাহের এ রায় ঘোষণা করেন। এর আগে মামলার যুক্তিতর্কের শুনানি শেষে রায় ঘোষণার এ দিন ঠিক করেন আদালত। রায় ঘোষণা সময় জামিনে থাকা এ দুই আসামি আদালতে হাজির হয়। রায়ের পর আদালত তাদের জামিন বাতিল করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন।
মামলাটি দুদকের পক্ষে প্রসিকিউটর মাহমুদ হোসেন জাহাঙ্গীর এবং আসামিপক্ষে আইনজীবী শাখাওয়াত উল্লাহ ভূইয়া পরিচালনা করেন। দুদক প্রসিকিউটর মাহমুদ হোসেন জাহাঙ্গীর সাজার বিষয়টি সাংবাদিকদের নিশ্চিত করেছেন।
মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০২০ সালের ৪ আগস্ট সাড়ে ছয় কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুদকের উপপরিচালক শাহীন আরা মমতাজ এ মামলাটি দায়ের করেন। ২০২১ সালের ১২ মার্চ আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হয়। একই বছরের ৩০ নভেম্বর আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়।