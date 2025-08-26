নারায়ণগঞ্জে মাদক মামলায় যুবকের ১০ বছরের কারাদণ্ড

By / / 1 minute of reading

নারায়ণগঞ্জে মাদক মামলায় ফাহিম ইসলাম মোল্লা (২৩) নামের এক যুবকের ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে ১০ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আর দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) দুপুরে নারায়ণগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ মো. আবু শামীম আজাদ আসামির উপস্থিতিতে এই রায় ঘোষণা করেন। দণ্ডপ্রাপ্ত ফাহিম ইসলাম মোল্লা রূপগঞ্জের গোলাকান্দাইল এলাকার খোকন মোল্লার ছেলে।

নারায়ণগঞ্জ আদালত পুলিশের পরিদর্শক মো. কাইউম খান বলেন, ‘২০২৪ সালের ২৮ মার্চ বিকেলে রূপগঞ্জের ভূলতা গাউছিয়া মার্কেট এলাকা থেকে ৭০ বোতল ফেন্সিডিলসহ ফাহিম ইসলাম মোল্লাকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের লোকজন আটক করে। পরে রূপগঞ্জ থানায় মামলা করা হয়। সেই মামলায় আদালত এই রায় ঘোষণা করেন।’

Must Read

Menu
Scroll to Top