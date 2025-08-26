হিজাব বিতর্কে ভিকারুননিসার সেই শিক্ষিকা বরখাস্ত

হিজাব পরায় ছাত্রীদের ক্লাস থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠায় ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষিকা ফজিলাতুন নাহারকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে কর্তৃপক্ষ।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) স্কুলটির ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাজেদা বেগমের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে এ সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, বসুন্ধরা প্রভাতি শাখার ষষ্ঠ শ্রেণির একটি শ্রেণিকক্ষ থেকে ২২ জন শিক্ষার্থীকে হিজাব পরার কারণে বের করে দেয়ার অভিযোগ ওঠে। এ ঘটনার পর এডহক কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সহকারী শিক্ষক ফজিলাতুন নাহারকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।
এ ছাড়া আগামী সাত কর্মদিবসের মধ্যে কেন তাকে স্থায়ীভাবে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে না–এ মর্মে কারণ দর্শানোর নোটিশও দেয়া হয়েছে।
উল্লেখ্য, গত ২৪ আগস্ট ভিকারুননিসার বসুন্ধরা শাখায় ষষ্ঠ শ্রেণির কয়েকজন শিক্ষার্থীকে হিজাব পরায় ক্লাস থেকে বের করে দেয়ার অভিযোগ ওঠে শিক্ষিকা ফজিলাতুন নাহারের বিরুদ্ধে।
অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চাইলে ঘটনার দিন রাতে ফজিলাতুন নাহার গণমাধ্যমকে বলেন, ‘আমাদের স্কুলের একটা ড্রেস কোড আছে। এখানে কেউ পর্দা করতে হলে সাদা স্কার্ফ পরে আসতে হবে। কিন্তু অনেকেই ওড়না পরে আসায় তাদের ক্লাস থেকে বের করে দেয়া হয়েছে।’