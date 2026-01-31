বনানীতে পাঁচতলা ভবনের আগুন নিয়ন্ত্রণে

রাজধানীর বনানীতে একটি পাঁচতলা ভবনের পঞ্চম তলায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় ওই তলায় হার্ডবোর্ড ও কর্কশিটের গুদামে এ আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। পরে প্রায় পৌনে ১ ঘণ্টার চেষ্টায় তা নিয়ন্ত্রণে আসে।
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স জানায়, সন্ধ্যা ৭টার দিকে বনানীর চেয়ারম্যান বাড়ি এলাকার ওই ভবনের হার্ডবোর্ড ও কর্কশিটের গুদামে আগুন লাগে।
খবর পেয়ে কুর্মিটোলা ও বারিধারা ফায়ার স্টেশনের ৪টি ইউনিট সোয়া ৭টার দিকে ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। প্রায় পৌনে ১ ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে তারা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
রাত ৮টার পর ফায়ার সার্ভিস নিয়ন্ত্রণকক্ষের ডিউটি অফিসার রাফি আল ফারুক বলেন, তাৎক্ষণিকভাবে আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি। আগুনে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।
রাফি আল ফারুক আরো বলেন, ভবনটির নিচের তলাগুলোতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও আবাসিক ফ্ল্যাট রয়েছে। আগুন লাগার পর সবাই ভবন থেকে নিরাপদে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন।