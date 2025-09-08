এফবিসিসিআইয়ের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী আবদুল হক

বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি ফেডারেশনের (এফবিসিসিআই) সাবেক পরিচালক আবদুল হককে সংস্থাটির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।
আজ সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বাংলাদেশ বিজনেস ফোরামের (বিবিএফ) ব্যানারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাকে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়। আবদুল হক বাংলাদেশ রিকন্ডিশন্ড ভেহিকেলস ইমপোর্টার্স অ্যান্ড ডিলারস অ্যাসোসিয়েশনের (বারভিডা) সভাপতি।
বাংলাদেশ আজ এক সন্ধিক্ষণ অতিক্রম করছে, বিশ্ব বাণিজ্য যুদ্ধ ও আমাদের জাতীয় প্রেক্ষাপট মিলিয়ে আমরা সত্যিকারের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখিতে রয়েছি জানিয়ে অনুষ্ঠানে আবদুল হক বলেন, এমতাবস্থায় গত এক বছরে সরকারি নীতিমালা প্রণয়ন বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আলোচনায় বাংলাদেশের বেসরকারি খাতের উপস্থিতি নেই চললেই চলে। অথচ দেশের সর্বোচ্চ বাণিজ্য সংগঠন হিসেবে এফবিসিসিআইয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি সুযোগ পেলে এই সংগঠনকে বিশ্বমানের করতে চেষ্টা করবো।
আবদুল হক বলেন, দ্রুত এফবিসিসিআই নির্বাচন সম্পন্ন করে একটি নির্বাচিত পরিচালক পর্ষদ গঠন করতে হবে এবং তাদের নেতৃত্বে কার্যকর এফবিসিসিআই প্রতিষ্ঠা করতে হবে। একজন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে এই কঠিন কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতা চাই।
তে উপস্থিত ছিলেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ড. আব্দুল মজিদ, পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ড. এম মাশরুর রিয়াজ, এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সহসভাপতি আবুল কাসেম হায়দার প্রমুখ।