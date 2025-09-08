দলের সঙ্গে রওনা দেওয়ার সময় দেখলেন, পাসপোর্টই হারিয়ে ফেলেছেন

বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে গতকাল রোববার রাতে তুরস্কের বিপক্ষে খেলতে নেমেছিল স্পেন। তুরস্কের তর্কু অ্যারেনাতে একপেশে ম্যাচে ভিনসেনসো মনতেলার শিষ্যদের ৬-০ গোলের লজ্জায় ডুবিয়েছে লুইস দে লা ফুয়েন্তের দল। স্পেনের বড় জয়ে হ্যাটট্রিক করেছেন আর্সেনাল তারকা মিকেল মেরিনো। এছাড়া জোড়া গোল করেছেন পেদ্রি। অন্য গোলটি এসেছে ফেরান তোরেসের পা থেকে।
গোল না পেলেও মাঠে খেলা ৭৩ মিনিটে দুটি অ্যাসিস্ট করেছেন লামিন ইয়ামাল। তবে ম্যাচ শেষে বার্সার এই বিস্ময় বালক আলোচনায় এসেছেন ভিন্ন কারণে। তুরস্কে পাসপোর্ট হারিয়েছেন ইয়ামাল। এতে বেশ বিপাকেই পড়েছেন তিনি। তুরস্কের টেলিভিশন চ্যানেল বেয়াস ফুতবলের খবর এক প্রতিবেদনে বিষয়টি জানিয়েছে।
বেয়াস ফুতবলের খবর অনুসারে, ম্যাচ শেষে স্প্যানিশ ফুটবলার বাসে ওঠার সময় ইয়ামাল বুঝতে পারেন, পাসপোর্ট খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি। বাস থেকে নেমে নিজের লাগেজেও যাচাই করেন। পরবর্তীতে ফিরে যান ড্রেসিংরুমেও। কিন্তু সেখানে খুঁজেও হদিস মেলেনি ইয়ামালের পাসপোর্টের।
এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে দেখা গেছে, পাসপোর্ট হারিয়ে ইয়ামাল বেশ বিচলিত। এ সময় তাঁর চোখে মুখে হতাশা স্পষ্ট ছিল।
অনাকাঙ্ক্ষিত এ ঘটনায় স্টেডিয়াম থেকে স্পেন দলের টিম বাস ছাড়তে কিছুটা দেরি হয়েছে। বেয়াস ফুতবল জানিয়েছে, শেষ পর্যন্ত পাসপোর্ট ছাড়াই স্টেডিয়াম ত্যাগ করেন স্প্যানিশ তরুণ তারকা।
পাসপোর্ট হারিয়ে ফেলায় দেশে ফেরা নিয়েও জটিলতা তৈরি হয়েছে। তবে আরেক সংবাদমাধ্যম গোল জানিয়েছে, এ সমস্যা দ্রুতই সমাধান হয়ে যাবে।