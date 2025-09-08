হামাসের বিরুদ্ধে ‘হারিকেন’ হামলার হুমকি ইসরাইলের

গাজার বাসিন্দারা জানান, ইসরাইলি বাহিনী তীব্র বোমাবর্ষণ করেছে এবং রাস্তাগুলোতে রাখা সাঁজোয়া যান উড়িয়ে দিয়েছে।
হামাস জানিয়েছে, তারা রোববার দেয়া সর্বশেষ মার্কিন যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবটি নিয়ে পর্যালোচনা করছে, এই প্রস্তাবকে হামাসের জন্য ‘শেষ সুযোগ’ হিসেবে বলা হয়েছে।
ইসরাইলি প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরাইল কার্টজ এক্সে লিখেছেন, ‘আজ গাজা শহরের আকাশে একটি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানবে এবং সন্ত্রাসী টাওয়ারগুলোর ছাদ কেঁপে উঠবে।’
তিনি আরও লিখেছেন, গাজা এবং বিদেশের বিলাসবহুল হোটেলগুলোতে হামাসের খুনি এবং ধর্ষকদের জন্য এটি একটি চূড়ান্ত সতর্কবার্তা; জিম্মিদের মুক্তি দাও এবং অস্ত্র জমা দাও। না হলে গাজা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তোমাদের ধ্বংস করে দেয়া হবে।
জেরুজালেমের একটি বাস স্টপে গুলি চালানোর ঘটনায় পাঁচজন নিহত হওয়ার খবর প্রকাশের আগেই কার্টজের পোস্টটি প্রকাশিত হয়েছিল।
এদিকে, একজন জ্যেষ্ঠ ইসরাইলি কর্মকর্তার মতে, গাজার জন্য সর্বশেষ মার্কিন প্রস্তাবে হামাসকে যুদ্ধবিরতির প্রথম দিনেই বাকি ৪৮ জন জীবিত ও মৃত জিম্মিকে ফিরিয়ে দেয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।
অন্যদিকে, হামাস দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছে যে, তারা আলোচনা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অন্তত কয়েকজন জিম্মিকে আটকে রাখতে চায়। তারা এক বিবৃতিতে জানায়, যুদ্ধের সমাপ্তির স্পষ্ট ঘোষণা এবং গাজা থেকে ইসরাইলি বাহিনী প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত সমস্ত জিম্মিকে মুক্তি দেবে না।