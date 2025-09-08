ভোট গণনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিতে কেন্দ্রের বাইরে বসছে এলইডি স্ক্রিন

আগামীকাল (মঙ্গলবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন। এই নির্বাচনের ভোট গণনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের বাইরে বসানো হবে এলইডি স্ক্রিন। ভেতরের ভোট গণনা সরাসরি দেখানো হবে এই জায়ান্ট স্ক্রিনে।
রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) রাতে বিষয়টি জানিয়েছেন ডাকসু নির্বাচনে চিফ রিটার্নিং অফিসার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন। তার সই করা বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন ২০২৫-এর ভোট গণনা প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের বাইরে এলইডি স্ক্রিনের মাধ্যমে সরাসরি প্রদর্শন করা হবে।
নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী ৯ সেপ্টেম্বর সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা ভোট দিতে পারবেন শিক্ষার্থীরা। ডাকসু নির্বাচনে ভোটগ্রহণ করা হবে ক্যাম্পাসের ৮টি কেন্দ্রে। একজন ভোটারকে দিতে হবে সব মিলিয়ে ৪১টি ভোট। তার মধ্যে কেন্দ্রীয় সংসদে ভোট যাবে ২৮টি, হল সংসদে ১৩টি পদে ভোট দিতে হবে সবাইকে।
ডাকসুতে এবার মোট ভোটার সংখ্যা ৩৯ হাজার ৮৭৪ জন। এর মধ্যে ছাত্রী ভোট ১৮ হাজার ৯৫৯ ও ছাত্র ২০ হাজার ৯১৫ জন।
ডাকসু নির্বাচনে কেন্দ্রে ২৮ পদের বিপরীতে লড়ছেন মোট ৪৭১ জন প্রার্থী। এর মধ্যে পুরুষ প্রার্থী ৪০৯ জন ও নারী প্রার্থী ৬২ জন।