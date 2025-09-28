২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রেমিট্যান্স প্রবাহে ১১.৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি

সেপ্টেম্বরের প্রথম ২৭ দিনে রেমিট্যান্স প্রবাহে বছরওয়ারি ভিত্তিতে ১১.৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের (বিবি) আজ প্রকাশিত সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, এ সময়ে মোট রেমিট্যান্স প্রবাহ দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৩৪২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে।
এটি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় একটি উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি; তখন রেমিট্যান্স প্রবাহ ছিল ২ হাজার ৯৪ মিলিয়ন ডলার।
চলতি অর্থবছরের সামগ্রিক তথ্যেও এ প্রবৃদ্ধির ধারা প্রতিফলিত হয়েছে। ২০২৫ সালের জুলাই থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রবাসীরা মোট ৭ হাজার ২৪২ মিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন।
এটি গত অর্থবছরের একই সময়ের ৬ হাজার ২৩২ মিলিয়ন ডলারের তুলনায় বেশি।