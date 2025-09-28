আফগানিস্তান সিরিজের জন্য টি২০ দল ঘোষণা করল বিসিবি

আফগানিস্তানের বিপক্ষে আসন্ন তিন ম্যাচ টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য আজ ১৬ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।
ইনজুরি আক্রান্ত নিয়মিত অধিনায়ক লিটন দাসের জায়গায় দলে সুযোগ পেয়েছেন ব্যাটার সৌম্য সরকার।
এশিয়া কাপের দল থেকে এই একটি পরিবর্তনই হয়েছে। লিটনের পরিবর্তে দলকে নেতৃৃত্বে দেবেন উইকেটরক্ষক-ব্যাটার জাকের আলী অনিক।
অনুশীলনে পেশীর ইনজুরিতে পড়ায় এশিয়া কাপে সুপার ফোরে ভারত ও পাকিস্তানের বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে খেলতে পারেননি লিটন। ঐ দুই ম্যাচে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন জাকের।
জাতীয় দলের ফিজিও বায়েজেদুল ইসলাম খান বলেন, ‘পেশীর ইনজুরির কারণে এশিয়া কাপ সুপার ফোরে বাংলাদেশের শেষ দুই ম্যাচে খেলতে পারেননি লিটন। এমআরআই স্ক্যানে তার বাঁ-পেটের পেশীতে গ্রেড-১ স্ট্রেন সমস্যা ধরা পড়েছে।’
বায়েজেদুল আরও বলেন, ‘লিটন সুস্থ হয়ে উঠছেন। কিন্তু টি-টোয়েন্টি সিরিজে খেলতে পারবেন না।
মেডিকেল দল তার পুনর্বাসন পরিচালনা এবং তার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করছে।