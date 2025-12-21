ই-রিটার্ন ব্যবস্থায় যুক্ত হবে ব্যাংকিং তথ্য: এনবিআর চেয়ারম্যান

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান মো. আব্দুর রহমান খান বলেছেন, ‘আগামী বছর থেকে ই-রিটার্ন ব্যবস্থায় ব্যাংকিং তথ্য যুক্ত করা হবে।’
রবিবার (২১ ডিসেম্বর) ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে (ডিআরইউ) ‘আয়কর রিটার্ন দাখিল সাপোর্টিং বুথ’ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।
আব্দুর রহমান খান বলেন, ‘আয়কর ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ ও সহজ করতে আগামী বছর থেকে ই-রিটার্ন ব্যবস্থায় ব্যাংকিং তথ্য যুক্ত করা হবে। আগামী বছর রিটার্ন দাখিলের জন্য অ্যাপস তৈরি করা হবে।’
রাজস্ব আয়ে তথ্যের কারচুপি বড় বাধা উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, আয়কর ও ভ্যাট আদায় পুরোপুরি অনলাইনে হলে আদায় ও অডিট প্রক্রিয়া দুটোই সহজ ও স্বচ্ছ হবে। অনলাইনে রিটার্ন জমা দেয়া হলে সরকারের আয় বাড়বে।
মো. আব্দুর রহমান খান বলেন, চলতি ২০২৫-২৬ করবর্ষে এখন পর্যন্ত অনলাইনে রিটার্ন দাখিল হয়েছে ২৬ লাখের মতো। প্রতিদিন রিটার্ন দিচ্ছেন ৫০ হাজারের মতো করদাতা।