ভবিষ্যতে ব্যাংকের জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে: অর্থ উপদেষ্টা

ভবিষ্যতে ব্যাংকের জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ। এ জন্য ব্যাংকগুলোতে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং পেশাগত দক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে বলেও জানান তিনি।
সোমবার (ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর পূর্বাচলে সোনালী ব্যাংকের বার্ষিক সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি।
এ সময় অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ, ব্যাংকের জন্যে ভবিষ্যতে আরও কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে। ভবিষ্যতে রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক বাধা আসতে পারে, সেগুলো সমঝোতা করতে হবে। ব্যাংক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আর্থিক নৈতিকতা নিশ্চিত করতে হবে।
জানা গেছে, রাষ্ট্রায়াত্ত সোনালী ব্যাংকে ২ কোটি গ্রাহকের আমানত রয়েছে ১ লাখ ৭৯ হাজার ৮৭৮ কোটি টাকা। যার বিপরীতে তাদের ঋণ ১ লাখ ৪ হাজার ৭২৩ কোটি টাকা। বর্তমানে সোনালী ব্যাংকের খেলাপি ঋণ ১৫ দশমিক ৩৪ শতাংশে। তবে আগামী বছর তা এক অঙ্কের ঘরে নিয়ে আসা হবে বলে সম্মেলনে জানানো হয়।